"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в пятницу

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Теплая и солнечная погода не спешит покидать столицу. 2 октября среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 3-4 градуса.

Скорость ветра составляет 4–8 метров в секунду.