"Атмосфера": облачная с прояснениями погода установится в четверг в Москве

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В Москве 1 октября, по сообщениям синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет находиться на отметке 754 миллиметра ртутного столба.