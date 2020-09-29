"Атмосфера": облачная с прояснениями погода установится во вторник в Москве

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В Москве 29 сентября, по сообщениям синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет находиться на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит около 40%.