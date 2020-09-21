"Атмосфера": москвичам рассказали о приходе бабьего лета

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Бабье лето придет в Москву после резкого похолодания и проливных дождей. По словам синоптиков, вторжение антициклона принесет в город обильную порцию тепла.

С 22 сентября столбики термометров начнут расти до отметки в +20 градусов. Солнце садится уже не в 20:00, как это было месяц назад, а в 18:30.



