"Атмосфера": прохладная погода ожидается в столице в выходные

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Прохладная погода ожидается в столице в ближайшие выходные. В ночь на воскресенье температура будет достаточно низкой, что соответствует сентябрю. Ожидается около 6–7 градусов, по области столбики термометров могут опуститься до +3 градусов, а в пониженных местах рельефа – до 0 градусов.