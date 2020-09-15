"Атмосфера": потепление придет в Москву в четверг

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Согласно метеорологической сводке, за первую половину сентября среднесуточная температура ни разу не опустилась ниже климатической нормы.

В четверг, согласно прогнозам синоптиков, потеплеет. Температура воздуха может подняться до +20. Однако уже в пятницу столбики термометров резко обрушатся.