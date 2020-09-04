"Атмосфера": теплая погода ожидается в столице 4 сентября

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 4 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а вечером температура воздуха составит +17 градусов.