Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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08 июня 2020, 14:00

Общество

"Погода": проливные дожди отступили в Москве

"Погода": проливные дожди отступили в Москве

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Синоптики рассказали, какая погода ожидает людей в Москве, Красноярске и некоторых других городах.

В частности, в понедельник в Москве столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Проливные дожди отступили, а температура наконец такая, какой должна быть в июне. В воскресенье было +27 градусов. И это самый теплый день с начала года. Так продолжится до конца недели. Ждем до +30 градусов.

О том, какие климатические условия установились в других городах России и США – в сюжете телеканала Москва 24.

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