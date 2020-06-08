"Погода": проливные дожди отступили в Москве

Синоптики рассказали, какая погода ожидает людей в Москве, Красноярске и некоторых других городах.

В частности, в понедельник в Москве столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Проливные дожди отступили, а температура наконец такая, какой должна быть в июне. В воскресенье было +27 градусов. И это самый теплый день с начала года. Так продолжится до конца недели. Ждем до +30 градусов.

О том, какие климатические условия установились в других городах России и США – в сюжете телеканала Москва 24.