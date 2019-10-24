"Погода": кратковременные дожди ждут москвичей в четверг

В программе "Погода" метеоролог Виктория Панина рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В Москве установилась теплая погода. В четверг, 24 октября, возможны кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +11 градусов, а вечером опустится до +9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–7 метров в секунду.

Выкладывайте свои видео в Instagram с хэштегом #М24ПОГОДА. Лучшие будут показаны в эфире.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.