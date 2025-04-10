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10 апреля, 18:30

Культура

"Сити": подборка весенних сериалов

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Проект "Сити" подготовил подборку сериалов и фильмов, которые вышли или выйдут на экраны в ближайшее время.

Продолжение сериала "Беспринципные" переносит действие с Патриарших прудов на улицу Рубинштейна. Главной героиней становится жена генерала Валя в исполнении Кристины Бабушкиной. Она уезжает в Санкт-Петербург, чтобы начать новую жизнь. Премьера состоится 24 апреля.

В подборке ко Дню космонавтики – фильм "Вызов" с Юлией Пересильд. Это первая в истории картина, снятая на борту МКС. Вместе с актрисой на орбиту отправился режиссер Клим Шипенко. Также в топе – "Время первых", фильм о выходе в открытый космос космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева под руководством Сергея Королева.

Подробнее – в программе "Сити".

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