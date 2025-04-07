"Сити": культурная афиша на весенние каникулы в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на школьные весенние каникулы в Москве. Например, сеть кинотеатров "Москино" устраивает показы советских фильмов. Среди них – "Волшебная лампа Аладдина", лента "Золотые рога" и многие другие. Кроме того, в рамках фестиваля "Золотая маска" в столице покажут кукольный спектакль "Изумрудный город. Путь домой".

Вдобавок к этому большое количество мероприятий запланированы на День космонавтики, 12 апреля. Подробнее – в программе "Сити".