"Сити": программа мероприятий на весенние каникулы в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие школьные весенние каникулы в Москве. Например, сеть кинотеатров "Москино" будет до 13 апреля будет показывать советские фильмы, в том числе "Волшебную лампу Аладдина", ленту "Золотые рога" и многие другие. Кроме того, в рамках фестиваля "Золотая маска" в столице покажут кукольный спектакль "Изумрудный город. Путь домой".

Еще международная книжная ярмарка откроется в Гостином Дворе 10 апреля. Подробнее – в программе "Сити".