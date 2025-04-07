Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 16:45

Культура

"Сити": программа мероприятий на весенние каникулы в Москве

"Сити": программа мероприятий на весенние каникулы в Москве

"Деньги 24": чем российские стриминговые сервисы удерживают аудиторию

"Страсти на эстраде": Муслим Магомаев

"Культура за 100 секунд": в сети "Москино" проходят утренние сеансы советских фильмов

Группа "Руки вверх!" поздравила Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

В московской школе открыли барельеф в честь фильма "Офицеры"

"Кинокульт": "Курьер"

Фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет

В Театре сатиры прошла премьера комедии "Скупой, или школа лжи"

Фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие школьные весенние каникулы в Москве. Например, сеть кинотеатров "Москино" будет до 13 апреля будет показывать советские фильмы, в том числе "Волшебную лампу Аладдина", ленту "Золотые рога" и многие другие. Кроме того, в рамках фестиваля "Золотая маска" в столице покажут кукольный спектакль "Изумрудный город. Путь домой".

Еще международная книжная ярмарка откроется в Гостином Дворе 10 апреля. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культурадосугвидеоАнастасия Арсланова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика