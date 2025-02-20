"Сити": подборка новых кинопремьер

Команда проекта "Сити" подготовила обзор на интересные кинопремьеры. Вышел документально-художественный фильм "Екатерина Великая", рассказывающий о правлении Екатерины II.

Еще одна новинка – семейное драмеди "Капитан Крюк" с Романом Курцыным и Евой Смирновой. Фильм затрагивает темы семьи, преодоления трудностей и возвращения к мечте.

Для любителей экшена на экраны вышел шпионский боевик "Красный шелк" о тайной операции в 1927 году. В главных ролях – Милош Бикович и Глеб Калюжный.

Подробнее – в программе "Сити".