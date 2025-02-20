Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:45

Культура

"Сити": подборка новых кинопремьер

"Сити": подборка новых кинопремьер

Москвичам представили культурную афишу до конца недели

В Театре Маяковского продолжаются показы "Евгения Онегина" в современном прочтении

"Сити": какие новинки посмотреть в кино и онлайн

"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1

Музыкант Рачик Оруджев рассказал, как поддерживает бойцов в зоне СВО

"Культура за 100 секунд": фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в Москве

Российские стриминги начали изучать возможность трансляции голливудских фильмов

Выставка "Выпуск. История. Академия Глазунова" открылась в "Зарядье"

"Интервью": Дарья Белоусова – о том, почему она ведет себя с людьми по-разному

Команда проекта "Сити" подготовила обзор на интересные кинопремьеры. Вышел документально-художественный фильм "Екатерина Великая", рассказывающий о правлении Екатерины II.

Еще одна новинка – семейное драмеди "Капитан Крюк" с Романом Курцыным и Евой Смирновой. Фильм затрагивает темы семьи, преодоления трудностей и возвращения к мечте.

Для любителей экшена на экраны вышел шпионский боевик "Красный шелк" о тайной операции в 1927 году. В главных ролях – Милош Бикович и Глеб Калюжный.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоРоман КарловАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика