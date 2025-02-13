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13 февраля, 16:45

Культура

"Сити": фильмы, которые вышли в кинопрокат на этой неделе

"Сити": фильмы, которые вышли в кинопрокат на этой неделе

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Премьера комедии "По любви" состоялась в кинотеатре "Формула кино ЦДМ"

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно посмотреть в Москве на этой неделе. Например, в прокат вышла романтическая комедия "По любви" с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым. Также в кинотеатрах показывают фильм "Пророк" с номинированным на "Оскар" актером Юрой Борисовым и ленту "ON и Она" с Юлией Пересильд.

Кроме того, на одном из стриминговых сервисов выходит сериал "Аутсорс" с Иваном Янковским. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоЕкатерина Ефимцева
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