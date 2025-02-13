"Сити": фильмы, которые вышли в кинопрокат на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно посмотреть в Москве на этой неделе. Например, в прокат вышла романтическая комедия "По любви" с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым. Также в кинотеатрах показывают фильм "Пророк" с номинированным на "Оскар" актером Юрой Борисовым и ленту "ON и Она" с Юлией Пересильд.

Кроме того, на одном из стриминговых сервисов выходит сериал "Аутсорс" с Иваном Янковским. Подробнее – в программе "Сити".