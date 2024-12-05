"Сити": москвичам рассказали о фильмах, которые стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" подготовила подборку фильмов, которые стоит посмотреть на этой неделе.

На больших экранах можно посмотреть музыкальный байопик о создании группы The Beatles. Фильм называется "Пятый битл". Картина передает атмосферу Великобритании 60-х.

Следующая кинокартина – "Хаяо Миядзаки и птица". Это документальное кино о том, как режиссер создавал свой оскароносный мультфильм. Работа над картиной велась 7 лет. Все эти годы камера неотрывно следовала за Миядзаки, пытаясь разгадать его тайны и замыслы.

Также на этой неделе можно посмотреть главный боди-хоррор года "Субстанция". В главной роли снялась актриса Деми Мур. Она играет телезвезду, которая вкалывает себе субстанцию, чтобы снова оказаться молодой и красивой.