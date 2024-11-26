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26 ноября, 13:45

Культура

"Сити": какие концерты можно посетить в Москве на этой неделе

"Сити": какие концерты можно посетить в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила подборку из четырех концертов, которые пройдут в Москве на этой неделе. Так, певица Анна Асти покажет свою двухдневную программу "Симфония феникса" в сопровождении оркестра "Русская Филармония" в Доме музыки 27 и 28 ноября в 20:00. Кроме того, Гарик Сукачев выступит с юбилейным шоу "Король проспекта" в Live Арене 29 ноября.

Вдобавок к этому, еще одно двухдневное шоу покажет группа "Иванушки International". Артисты выйдут на сцену Live Арены 30 ноября и 1 декабря. Еще один концерт устраивает группа "Танцы минус". Он пройдет в VK Stadium 29 ноября.

Подробнее – в программе "Сити".

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