"Сити": москвичам рассказали о кинопремьерах

В кинотеатрах стартовал показ нескольких премьер. Среди них – отечественный сай-фай "Реплика" с Никитой Ефремовым в главной роли. По сюжету два брата создали технологию, которая позволяет переносить сознание человека в нейросеть. Но герой Ефремова заходит слишком далеко: он влюбляется в жену своего брата.

Также в прокате можно увидеть романтическую историю "Втроем" с Ириной Старшенбаум, где молодая чиновница сбегает в командировку и переосмысливает свою жизнь на фоне осенних пейзажей Пермского края. Над сценарием работала Светлана Штеба.

Еще одна новинка – биографическая драма "Великая" с Кейт Уинслет в главной роли. Фильм рассказывает о жизни фотографа, фотомодели и иконы стиля Ли Миллер, которая вдохновляла художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Режиссер фильма – Эллен Курас, известная по сериалам "Изобретая Анну" и "Озарк", а музыку написал Александр Деспла, одиннадцатикратный номинант на премию "Оскар".

Подробнее – в программе "Сити".