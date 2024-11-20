"Сити": какие сериалы выходят на этой неделе

Команда "Сити" подготовила подборку сериалов, которые стоит посмотреть на текущей неделе.

Криминальная драма "Дети перемен" продолжает тренд на 90-е. В сериале рассказывается история трех братьев. Их мать Флора, водитель троллейбуса, делает все, чтобы семья была сплоченной. Однако период смены эпох диктует свои условия. В сериале снялись актеры из "Слова пацана" – Лев Зулькарнаев, Андрей Максимов и Слава Копейкин. Первая серия выходит 21 ноября.

Следующая новинка – драмеди "Уроки китайского". Это сериал о чувствах между студентом и китайской телохранительницей. В сериале можно увидеть Артема Ткаченко, Анну Михалкову и Михаила Горевого. Первую серию можно посмотреть уже 21 ноября.

Заключительным в подборке стал детективный исторический сериал "Плевако" с Сергеем Безруковым. Это сериал про юриста Федора Никифоровича Плевако. Он считался непобедимым адвокатом. Каждую серию герой Безрукова работает над новым судебным кейсом. Уже доступно 4 серии.

Подробнее – в программе "Сити".