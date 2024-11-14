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14 ноября, 16:45

Культура

"Сити": топ-3 фильма, которые стоит посмотреть в ноябре

"Сити": топ-3 фильма, которые стоит посмотреть в ноябре

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"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в ноябре

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Команда "Сити" подготовила подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ноябре.

Первый в списке – французский байопик "Месье Азнавур". В фильме рассказывается история шансонье Шарля Азнавура, начиная с его ранних шагов и заканчивая всемирной славой.

Также можно посмотреть "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки. Картина возвращается на большие экраны в новой версии, создатели переозвучили все реплики героев.

Владимир Алеников снял социальную драму "Мятежники". Фильм поднимает важные социальные вопросы и получил признание на международных кинофестивалях.

Подробнее – в программе "Сити".

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