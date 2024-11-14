"Сити": топ-3 фильма, которые стоит посмотреть в ноябре

Команда "Сити" подготовила подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ноябре.

Первый в списке – французский байопик "Месье Азнавур". В фильме рассказывается история шансонье Шарля Азнавура, начиная с его ранних шагов и заканчивая всемирной славой.

Также можно посмотреть "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки. Картина возвращается на большие экраны в новой версии, создатели переозвучили все реплики героев.

Владимир Алеников снял социальную драму "Мятежники". Фильм поднимает важные социальные вопросы и получил признание на международных кинофестивалях.

Подробнее – в программе "Сити".