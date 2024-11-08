"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе

Группа Cream Soda в новом составе представит специальное live-шоу, посвященное своему последнему альбому. Участники пообещали, что новая программа перевернет представление о привычных концертах. Творческий коллектив выступит 8 ноября на VK Стадиуме в 20:00.

В свою очередь, группа "Моя Мишель" отметит свое 15-летие 9 ноября. На концерте прозвучат не только знакомые хиты, но и новые песни. Начало в 20:00.

Между тем композитору Игорю Крутому исполняется 70 лет. На своем творческом вечере он выступит вместе с Григорием Лепсом, Николаем Басковым, Полиной Гагариной, Бастой, Анной Асти и другими звездами. Концерты пройдут 8 и 9 ноября на Live Арене, начало в 19:00.

Подробнее – в программе "Сити".