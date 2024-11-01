"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях 2 и 3 ноября

Новый исторический сериал "Столыпин" вышел на онлайн-платформе "Смотрим". Режиссер Алексей Андрианов, известный своими предыдущими работами, такими как "София" и "Годунов", представил историю о покушении на министра внутренних дел Петра Столыпина. Главную роль исполнил Александр Устюгов, а Стася Милославская сыграла революционерку Наталью Климову. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

В "Манеже" открылась выставка, посвященная 100-летию союза "Кукрыниксы". Там можно увидеть знаменитый плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага", который художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов создали в 1941 году.

В Третьяковской галерее можно посмотреть экспозицию "Передвижники", где представлены работы таких художников, как Виктор Васнецов, Иван Шишкин, Архип Куинджи и Илья Репин.

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