Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях 2 и 3 ноября

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях 2 и 3 ноября

Выставка работ художницы-авангардистки Любови Поповой открылась в Еврейском музее

Собянин: интерактивный музей будет работать на Красной площади с 7 по 10 ноября

"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные дни

На Красной площади откроется музей в честь 83-й годовщины исторического военного парада

Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие" наградили в Москве

"Это Москва. Люди": худрук МГТ Сергей Безруков

"Звезды советского экрана": лучшие роли Натальи Селезневой

Премьера сериала "Дайте шоу" проходит в кинотеатре "Октябрь"

Новый исторический сериал "Столыпин" вышел на онлайн-платформе "Смотрим". Режиссер Алексей Андрианов, известный своими предыдущими работами, такими как "София" и "Годунов", представил историю о покушении на министра внутренних дел Петра Столыпина. Главную роль исполнил Александр Устюгов, а Стася Милославская сыграла революционерку Наталью Климову. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. 

В "Манеже" открылась выставка, посвященная 100-летию союза "Кукрыниксы". Там можно увидеть знаменитый плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага", который художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов создали в 1941 году.

В Третьяковской галерее можно посмотреть экспозицию "Передвижники", где представлены работы таких художников, как Виктор Васнецов, Иван Шишкин, Архип Куинджи и Илья Репин. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновыставкивидеоАнастасия АрслановаЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика