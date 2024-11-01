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01 ноября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные дни

"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные дни

На Красной площади откроется музей в честь 83-й годовщины исторического военного парада

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Выставка "Кукрыниксы" открывается в столичном "Манеже"

В "Манеже" открылась выставка к 100-летию союза художников "Кукрыниксы", в который входили Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. В экспозиции представлено более 300 работ. Один из самых известных плакатов союза – "Беспощадно разгромим и уничтожим врага", созданный в 1941 году после нападения Германии на СССР.

"Ночь искусств", включающая более 300 мероприятий в главных музеях Москвы, пройдет 3 и 4 ноября. В программе – выставки, концерты и спектакли. На Новинском бульваре выступит Большой Симфонический оркестр Чайковского под управлением Николая Хондзинского 3 ноября в 16:30 и в 18:30.

Сказочный блокбастер "Огниво" уже собрал более 500 миллионов рублей за восемь дней проката. Фильм отличается масштабными сценами, высокотехнологичными костюмами и декорациями. 

Подробнее – в программе "Сити".

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