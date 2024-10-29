"Сити": москвичам представили подборку фестивалей, которые стоит посетить

Команда проекта "Сити" составила подборку фестивалей, которые стоит посетить в Москве. В городе пройдет фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. На фестивале можно будет увидеть трехметровые фотографии животных и растений.

Также в Москве проходит Большой фестиваль мультфильмов. В рамках фестиваля в кинотеатрах Москвы можно посмотреть мультфильмы разных стран.

Фестиваль "Московское чаепитие" проходит в ресторанах Москвы. Каждый день с 16:00 в 50 ресторанах города посетителей угощают чаем, традиционной выпечкой и вареньем.

Подробнее – в программе "Сити".