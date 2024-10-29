"Сити": какие фестивали стоит посетить в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку фестивалей, которые стоит посетить в Москве. В городе пройдет фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. На фестивале будут представлены 400 фотографий животных и растений.

Также в Москве проходит Большой фестиваль мультфильмов. В кинотеатрах Москвы можно посмотреть мультфильмы разных стран. В рамках фестиваля детей будут учить создавать и озвучивать мультфильмы во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Фестиваль "Московское чаепитие" проходит в ресторанах Москвы. Каждый день с 16:00 в ресторанах подают специальные сеты с чаем. Посетителей угощают чаем, традиционной выпечкой и вареньем.

Подробнее – в программе "Сити".