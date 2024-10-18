"Сити": африканский кинофестиваль стартовал в Третьяковской галерее

Кинофестиваль, посвященный африканским фильмам, стартовал в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Зрителям представят лучшие картины, которые в свое время были номинированы на престижные награды, в том числе и "Оскар".

Например, 18 октября там покажут триллер "Анималия". Лента смешала в себе сразу несколько жанров – фантастика, катастрофа, роуд-муви и духовное путешествие. При этом в фильме исследуют темы класса, веры, отношений человека с природой и животными. Подробнее – в программе "Сити".