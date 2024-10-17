"Сити": какие фильмы выходят в российский кинопрокат 17 октября

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые выходят в прокат в России 17 октября. На третьем месте – картина американского режиссера Шона Бэйкера "Анора" с Марком Эдельштейном и Юрием Борисовым в главных ролях.

Второе место занял приквел сериала "Макс и Гусь" – комедия "Кореша" о двух друзьях, которые постоянно попадают в передряги. В главной роли – Никита Кологривый. На вершине рейтинга – эротическая драма "Тайная любовь Казановы".

Подробнее – в программе "Сити".