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17 октября, 16:45

Культура

"Сити": какие фильмы выходят в российский кинопрокат 17 октября

"Сити": какие фильмы выходят в российский кинопрокат 17 октября

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые выходят в прокат в России 17 октября. На третьем месте – картина американского режиссера Шона Бэйкера "Анора" с Марком Эдельштейном и Юрием Борисовым в главных ролях.

Второе место занял приквел сериала "Макс и Гусь" – комедия "Кореша" о двух друзьях, которые постоянно попадают в передряги. В главной роли – Никита Кологривый. На вершине рейтинга – эротическая драма "Тайная любовь Казановы".

Подробнее – в программе "Сити".

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