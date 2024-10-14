Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам представили подборку культурных мероприятий недели

"Сити": москвичам представили подборку культурных мероприятий недели

Выставку костюмов персонажей фильма "Огниво" запустили в московском метро

Москвичам представили культурную афишу на 14 октября

"Интервью": Нонна Гришаева

"Откройте, Давид": Виктор Логинов

"Это Москва. Люди": директор МАММ Ольга Свиблова

Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

"Звезды советского экрана": Владимир Шевельков

"Звезды советского экрана": Владимир Андреев

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 2

В столице стартовала Московская музейная неделя, благодаря которой большинство выставок, как временных, так и постоянных, можно посетить бесплатно. Например, в "Зарядье" проходит показ "Проявить забытое". На ней гостям представили старые фотоаппараты и снимки, сделанные с помощью винтажной техники.

Тем временем на "Электроарте" Николая Полисского гостей ждет экспозиция современного мегаполиса, окутанного электрическими проводами. В свою очередь, на станции метро "Проспект Вернадского" горожан пригласили на выставку "Миры мастера Эрьзи", посвященную творчеству советского скульптора и художника Степана Эрьзи.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика