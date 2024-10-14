"Сити": москвичам представили подборку культурных мероприятий недели

В столице стартовала Московская музейная неделя, благодаря которой большинство выставок, как временных, так и постоянных, можно посетить бесплатно. Например, в "Зарядье" проходит показ "Проявить забытое". На ней гостям представили старые фотоаппараты и снимки, сделанные с помощью винтажной техники.

Тем временем на "Электроарте" Николая Полисского гостей ждет экспозиция современного мегаполиса, окутанного электрическими проводами. В свою очередь, на станции метро "Проспект Вернадского" горожан пригласили на выставку "Миры мастера Эрьзи", посвященную творчеству советского скульптора и художника Степана Эрьзи.

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