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01 октября, 16:45

Культура

"Сити": праздничная программа в честь Дня музыки ждет москвичей на ВДНХ

"Сити": праздничная программа в честь Дня музыки ждет москвичей на ВДНХ

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Команда "Сити" сделала подборку новых концертов в Москве, которые состоятся с 1 по 6 октября.

1-го числа в столице пройдет Международный день музыки. Его начали праздновать во всем мире еще с 1973 года, но в РФ он пришел лишь в 1996-м году. Отметят его и на ВДНХ, однако праздничная программа расширена на целый месяц. Здесь можно будет послушать арии, романсы и посмотреть спектакли.

Так, 3 октября, в четверг, в павильоне "Рабочий и колхозница" солисты театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого исполнят знаменитые произведения Федора Шаляпина. Начало концерта в 19:00.

Но попасть на концерт можно и 1 октября. Один из них пройдет в столичном парке "Зарядье". Здесь с 19 часов выступит оркестр китайского национального центра исполнительских искусств. В это же время в Театре Эстрады можно будет послушать джаз. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культураконцертывидеоАлина Гилева
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