"Сити": москвичам назвали топ-3 детективов на осень

Команда "Сити" сделала подборку детективов, которые можно почитать осенью. Например, книга "Жуткие артефакты: история громких преступлений, рассказанная в 100 предметах убийств", написанная Гарольдом Шехтером. Это справочник по историям, основанным на реальных событиях. В основном это сборник событий, рассказанных с точки зрения вещей. В книге есть фотография артефакта, описание и история убийства.

Вторая книга еще не вышла, однако по ней есть аудиосериал "Семь способов засолки душ". Автором произведения является Вера Богданова. В центре сюжета оказывается девушка, которая живет в вымышленном алтайском городе. Ее отец – основатель секты, в которой по странным обстоятельствам умирали молодые женщины. После развала секты и смерти отца в городе снова таинственным образом стали умирать девушки. Главная героиня пытается доказать, что это все происходит на самом деле. Однако все остальные считают ее сумасшедшей.

Третья книга – "Смерть в шато" писателя Йена Мура. Действующие лица – бывший отельер Ричард и Валери д'Орсе. Они работают в фирме, предоставляющей услуги частного сыска и личной безопасности. Согласно сюжету, на съемках исторического фильма при странных обстоятельствах умирает актер. Главным героям предстоит узнать, что именно случилось с погибшим.

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