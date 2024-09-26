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26 сентября, 13:30

Культура

"Сити": москвичам рассказали о новых российских сериалах

"Сити": москвичам рассказали о новых российских сериалах

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Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в сентябре. Состоялась премьера сериала "Фарма" с Марком Эйдельштейном в главной роли. Согласно сценарию, 18-летний Антон оказывается в инвалидном кресле. Ему нужно лекарство, но родители не могут получить квоту, а денег у семьи нет. В итоге старший брат Антона организовывает нелегальный синдикат с целью самостоятельного изготовления лекарства.

На стриминговых платформах вышло уже семь серий семейной комедии от режиссера "Ворониных" и "Папиных дочек" Александра Жигалина под названием "Родители родителей". Это спин-офф уже старого проекта "Родители" о семье Соколовых с Александром Самойленко и Марией Порошиной, которые сыграли папу и маму трех сыновей. В новом проекте дети Соколовых выросли и также стали родителями, а главные герои приобрели новый статус.

На онлайн-платформах выходит "Последний богатырь. Наследие". Сериал продолжает трилогию фильмов о богатырях.

Подробнее – в программе "Сити".

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