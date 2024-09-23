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23 сентября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

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Команда проекта "Сити" составила подборку крупных мероприятий, которые будут идти в столице на протяжении текущей недели. Так, в центре современного искусства AZ/ART открылась выставка "Третье ухо". Внутри музея представлено более 50 работ современных художников и советских нонконформистов. Выставка продлится до 4 ноября, билет стоит 400 рублей.

В "Москвариуме" на ВДНХ покажут мюзикл "Морская симфония" по мотивам "Времен года" композитора Антонио Вивальди. Музыку исполнит симфонический оркестр ImpErialis Orchestra, который расположился в центре зала. Шоу состоит из четырех частей – весна, лето, осень и зима. На этой неделе "Морская симфония" пройдет с 26 по 27 сентября в 12:00 и 15:00. А в субботу, 28 сентября, будет три показа. Стоимость билетов – от 1 тысячи рублей.

Также в четверг, 26 сентября, в парке "Зарядье" пройдет гала-спектакль, посвященный русскому театральному и художественному деятелю Сергею Дягилеву и его творческому союзу с балериной Анной Павловой. На сцену выйдут звезды русского балета, которые исполнят номера из "Русских сезонов", а также оммажи на тему творчества Дягилева и Павловой. Начало мероприятия в 19:00 в Большом зале "Зарядья". Стоимость билетов – от 3 до 20 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Сити".

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