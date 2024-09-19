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19 сентября, 16:45

Культура

"Сити": в российский прокат вышел фильм "Маме снова 17"

"Сити": в российский прокат вышел фильм "Маме снова 17"

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В российский прокат вышла комедия "Маме снова 17" со Светланой Ходченковой и Константином Крюковым в главных ролях. Картина отлично подойдет для поклонников таких лент, как "Из 13 в 30" и "Чумовая пятница".

По сюжету 17-летняя Ольга отправляется к экстрасенсу, чтобы найти ответы на все свои подростковые вопросы. Однако на сеансе чародейка рассказывает главной героине, что она беременна. Ольга просит как-то исправить ситуацию, а та предлагает задуть свечу.

После обряда девушка теряет сознание, а просыпается уже в теле 36-летней женщины. Оказывается, она уже директор школы и живет с сыном-подростком. Подробнее – в программе "Сити".

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