"Сити": в российский прокат вышел фильм "Маме снова 17"

В российский прокат вышла комедия "Маме снова 17" со Светланой Ходченковой и Константином Крюковым в главных ролях. Картина отлично подойдет для поклонников таких лент, как "Из 13 в 30" и "Чумовая пятница".

По сюжету 17-летняя Ольга отправляется к экстрасенсу, чтобы найти ответы на все свои подростковые вопросы. Однако на сеансе чародейка рассказывает главной героине, что она беременна. Ольга просит как-то исправить ситуацию, а та предлагает задуть свечу.

После обряда девушка теряет сознание, а просыпается уже в теле 36-летней женщины. Оказывается, она уже директор школы и живет с сыном-подростком. Подробнее – в программе "Сити".