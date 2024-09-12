"Сити": москвичам рассказали, какие фильмы вышли в прокат 12 сентября

Драма "Вера", снятая по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", вышла в прокат 12 сентября. Отличие нового фильма от известной картины в том, что в центре сюжета не два влюбленных подростка, а мать, которая пытается разлучить сына с его первой любовью. Картину также дополнила музыка Алексея Рыбникова, только в современной обработке.

Еще одна новинка – комедия "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Молодая девушка в отчаянии и слезах забегает домой, она только что рассталась с молодым человеком. От страшной попытки покончить с собой девушку неожиданно спасает вор, который спрятался в квартире. По словам исполнителя роли вора, Никиты Кологривого, самым сложным моментом для него было сыграть любовь.

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