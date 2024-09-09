"Сити": ежегодный фестиваль паблик-арта проходит в "Сколково"

В ИЦ "Сколково" проходит ежегодный фестиваль паблик-арта "Здесь и сейчас". Там выстроили целый арт-маршрут, который состоит из двух десятков произведений современного искусства. Их можно встретить на всей территории инновационного центра: в парках и садах, на бульварах, территориях бизнес-центров и образовательных учреждений. Организаторы хотят показать, как сильно связаны наука и искусство. Например, один из объектов можно встретить в "Исцеляющих садах" в Медицинском кластере. Это работа Егора Плотникова "В поисках равновесия". По задумке, можно прийти туда, остановиться и погрузиться в спокойное медитативное состояние.

А в цирке Никулина на Цветном бульваре с 12 по 15 сентября пройдет международный фестиваль “Артист”. В этом году он посвящен русской культуре и гостеприимству. Опытное жюри во главе с директором Максимом Никулиным будет выбирать лучших среди конкурсантов со всего мира. В течение всего фестиваля покажут более 30 уникальных номеров. Выступят лучшие артисты из России, Китая, Эфиопии, Европы, Латинской Америки и других стран, причем разного возраста: от 3 до 35 лет.

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