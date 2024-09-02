"Сити": "живые" картины в разных стилях ждут москвичей в парке "Зарядье"

Выставка digital-работ современных авторов в рамках фестиваля "СТРИТАРТЕРИЯ FEST" проходит до 6 сентября в парке "Зарядье". "Живые" картины в разных стилях и техниках транслируются на огромный экран. Каждая рассказывает историю о Москве.

Также в парке представлен интересный арт-объект. Он отсылает к 4 видам пространств города: библиотеки, концертные залы, школы искусств и театры. Арт-объект выполняет также роль фотозоны.

2 сентября в "Зарядье" в 18:00 пройдет VR мастер-класс, где можно будет создать свой город мечты. А в 19:00 будет паблик-ток, на котором обсудят возможности большого города.

Подробнее – в программе "Сити".