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29 августа, 13:45

Город

"Сити": на форуме "Москва 2030" можно познакомиться с новинками в области медицины

"Сити": на форуме "Москва 2030" можно познакомиться с новинками в области медицины

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Форум-фестиваль "Территория Будущего. Москва 2030" проходит на 30 площадках города. Посетители могут бесплатно познакомиться с технологичными новинками в области медицины, транспорта, науки, а еще погрузиться в мир искусства и новейших информационных технологий.

Например, на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" посетителям 900 раз показали робототехническое и мультимедийное шоу сборки автомобиля "Москвич 3".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
городфестиваливидеоАнастасия Арсланова
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