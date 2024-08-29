"Сити": на форуме "Москва 2030" можно познакомиться с новинками в области медицины

Форум-фестиваль "Территория Будущего. Москва 2030" проходит на 30 площадках города. Посетители могут бесплатно познакомиться с технологичными новинками в области медицины, транспорта, науки, а еще погрузиться в мир искусства и новейших информационных технологий.

Например, на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" посетителям 900 раз показали робототехническое и мультимедийное шоу сборки автомобиля "Москвич 3".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

