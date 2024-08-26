"Сити": главные культурные мероприятия недели в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку крупных мероприятий, которые будут идти в столице на протяжении текущей недели. Одно из них – Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", на котором выступят оркестры из девяти стран. Кроме того, музыкальные выступления будут идти на 40 площадках в рамках фестиваля "Московская А Сapella".

Тем в парке "Царицыно" на фестивале "Сады в искусстве" можно увидеть работы ландшафтных дизайнеров. Вдобавок к этому на Международной неделе кино все желающие смогут познакомиться с актерами, режиссерами, снять профессиональную актерскую визитку, бесплатно посмотреть фильмы и пройти кастинг.

Подробнее – в программе "Сити".