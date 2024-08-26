Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 13:45

Город

"Сити": главные культурные мероприятия недели в Москве

"Сити": главные культурные мероприятия недели в Москве

Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Асфальт переложили от Манежной до Пушкинской площади в Москве

"Это Москва. Туризм": как организовать семейный отдых в столице

Бесшовную технологию применили при замене асфальта на Тверской улице

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Гидравлические испытания теплосетей завершились в Москве

"Мой район. Новости": уникальные артефакты нашли на стенах Саввинского подворья

Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 августа

Команда проекта "Сити" составила подборку крупных мероприятий, которые будут идти в столице на протяжении текущей недели. Одно из них – Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", на котором выступят оркестры из девяти стран. Кроме того, музыкальные выступления будут идти на 40 площадках в рамках фестиваля "Московская А Сapella".

Тем в парке "Царицыно" на фестивале "Сады в искусстве" можно увидеть работы ландшафтных дизайнеров. Вдобавок к этому на Международной неделе кино все желающие смогут познакомиться с актерами, режиссерами, снять профессиональную актерскую визитку, бесплатно посмотреть фильмы и пройти кастинг.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городфестиваликинокультуравидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика