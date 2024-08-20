"Сити": москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить 24 и 25 августа

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 24 на 25 августа пройдет акция "Ночь кино". В этом году она объединит 25 площадок. Фильмы можно будет смотреть не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Будут и современные картины, и документальные фильмы, и дебютные работы, и советская классика.

24 августа в 23:00 в кинотеатре "Под стеклянной корой" в парке "Зарядье", начнется спецпоказ фильмов Татьяны Лиозновой. Под звуки вечернего города зрители смогут посмотреть "Три тополя на Плющихе" на раритетной 35 миллиметровой кинопленке.

Также в рамках форума-фестиваля в городе устраивают разные гала-события. 24 и 25 августа в усадьбе "Кусково" проведут карнавал. Парк украсят современными арт-инсталляциями. В 10:30 начнется дневная программа. Участники отправятся на исторический пикник, поиграют в старинные игры, сделают карнавальную маску и смогут отправить письмо со стилизованной почтовой станции. А с 18:00 до 22:00 пройдет маскарад. Гостей встретят фрейлины, придворные музыканты и танцоры. Артисты устроят костюмированные перформансы в сопровождении диджей-сетов. А кульминацией станет бал перед парадным входом во дворец.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.