Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 11:45

Культура

Москвичам рассказали об интересных культурных событиях 14 августа

Москвичам рассказали об интересных культурных событиях 14 августа

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Для жителей Москвы подготовили культурные мероприятия, на которые стоит сходить. Например, в Новой Третьяковке проходит выставка работ участников конкурса "Россия. Горизонты 2024". Главная задача выставки – найти и раскрыть новые таланты. Здесь можно увидеть неваляшек разных видов, картины с изображением русских красавиц и костюмы из сказок.

Еще одна интересная выставка открылась в центре современного искусства "Винзавод". Она посвящена профессии строителя. Здесь через искусство расскажут, как менялась профессия с течением времени.

А в "Москино Сокольники" покажут оскароносный фильм Никиты Михалкова – "Утомленные солнцем". Фильму в этом году исполняется 30 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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