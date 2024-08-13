"Сити": фильмы, которые покажут под открытым небом

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые будут идти на этой неделе в кинотеатрах под открытым небом. В "Москино Сокольники" покажут французскую драму "Братья" о двух детях, которые самостоятельно пытаются выжить в лесу. Там же можно посмотреть анимэ Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица"

Кроме того, в парке "Сколково" состоится показ киноленты Андрея Тарковского "Солярис", а в саду имени Баумана можно будет сходить на фильм "Три плюс два" Генриха Оганисяна. Подробнее – в программе "Сити".