Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 13:45

Культура

"Сити": фильмы, которые покажут под открытым небом

"Сити": фильмы, которые покажут под открытым небом

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые будут идти на этой неделе в кинотеатрах под открытым небом. В "Москино Сокольники" покажут французскую драму "Братья" о двух детях, которые самостоятельно пытаются выжить в лесу. Там же можно посмотреть анимэ Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица"

Кроме того, в парке "Сколково" состоится показ киноленты Андрея Тарковского "Солярис", а в саду имени Баумана можно будет сходить на фильм "Три плюс два" Генриха Оганисяна. Подробнее – в программе "Сити".

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