"Сити": какие книги прикладной литературы можно изучить в августе

Команда проекта "Сити" составила новый список из трех книг в жанре нехудожественной прикладной литературы. Читатель может прочесть работу Ульяны Нижинской "Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов". Автор изучает сказки и заложенные в них подтексты.

Кроме того, на прилавках можно встретить "Архетипы в зарубежных сказках" Елены Журек и "Занимательную палеонтологию" Андрея Журавлева. Подробнее – в программе "Сити".