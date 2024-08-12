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12 августа, 16:45

Культура

"Сити": какие книги прикладной литературы можно изучить в августе

"Сити": какие книги прикладной литературы можно изучить в августе

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Команда проекта "Сити" составила новый список из трех книг в жанре нехудожественной прикладной литературы. Читатель может прочесть работу Ульяны Нижинской "Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов". Автор изучает сказки и заложенные в них подтексты.

Кроме того, на прилавках можно встретить "Архетипы в зарубежных сказках" Елены Журек и "Занимательную палеонтологию" Андрея Журавлева. Подробнее – в программе "Сити".

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