"Сити": топ-3 книги в жанре non-fiction

Команда проекта "Сити" составила новый список из трех книг в жанре non-fiction. Одна из них – "Недетские сказки" Ульяны Нижинской. В ней она разбирает сказки и какие в них заложены подтексты.

На втором месте – "Архетипы в зарубежных сказках" автора Елены Журек. В своей работе на примере детских произведений она рассматривает семейные сценарии. На вершине рейтинга оказалась "Занимательная палеонтология" геолога и популяризатора науки Андрея Журавлева.

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