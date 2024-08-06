"Сити": топ-3 ресторана, в которых подают сэндвичи

Бутерброды в московских ресторанах – это не просто хлеб с маслом, а намного более сложные блюда. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин выбрал три ресторана, которые стоит посетить любителям сэндвичей.

Так, на третьем месте оказался ресторан Masa Madre, где бутерброды делают из японского хлеба и колбасы мортаделлы. На втором месте – заведение "Бьерн". Там готовят сморреброд с мясом дикого кабана и черемшой. На вершине рейтинга – ресторан "Северяне", в котором подают бутерброд в виде круассана с сыром и лавандовым медом.

Подробнее – в программе "Сити".