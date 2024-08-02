"Сити": какие постановки можно посмотреть в Москве в августе и сентябре

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сообщил о части нового репертуара. Так, одним из первых спектаклей на новой сцене станет постановка "А зори здесь тихие" режиссера Елены Шевалдыкиной. Ближайшие показы состоятся 17 августа и 19 сентября.

Еще можно сходить на классическую оперу "Норма" в постановке в Московском Академическом музыкальном театре (МАМТ). Показы состоятся 13 и 16 сентября.

Кроме того, можно обратить внимание на балет "Буря" в Большом театре. В основе этой пластической постановки лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Подробнее – в программе "Сити".

