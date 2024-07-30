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30 июля, 13:45

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"Сити": фестивали, которые можно посетить в Москве на этой неделе

"Сити": фестивали, которые можно посетить в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила список фестивалей, на который москвичи могут попасть на этой неделе. Один из них – "Театральный бульвар". На его площадках можно будет послушать хиты классической и советской оперетты, посетить выставку театральных костюмов, посмотреть спектакли и цирковые выступления.

Кроме того, 1 августа стартует форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Его гостям покажут технологичные экспозиции, коллекции фэшн-дизайнеров и многое другое.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжеты: Лето в Москве , Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
городфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева
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