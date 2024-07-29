"Сити": топ-3 произведений современной японской литературы

Команда "Сити" сделала подборку произведений современной японской литературы. Так, можно почитать гастрономический триллер Асако Юзуки "Масло". Писательницу вдохновила реальная история женщины, кулинарной блогерши и серийной убийцы, которая избавлялась от любовников после того, как они переводили ей большие суммы денег. Роман "Масло" – это японская сенсация, которую сравнивают с "Молчанием ягнят".

Вторая книга, на которую можно обратить внимание, – это сборник рассказов "Церемония жизни" Саяки Мураты. Работу с японского переводил Дмитрий Коваленин, ранее он занимался адаптацией на русский язык произведений Харуки Мураками.

Еще можно прочитать "Канцтовары Цубаки" Ито Огавы. Главная героиня – девушка исчезающей профессии: она создает красивым почерком на разной бумаге рукописные письма по просьбе разных людей и отправляет конверты адресатам. Данное произведение также переводил Дмитрий Коваленин.

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