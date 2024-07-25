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25 июля, 13:45

Культура

"Сити": топ-5 фильмов недели в столичных кинотеатрах

"Сити": топ-5 фильмов недели в столичных кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах на этой неделе. На пятом месте – картина "Она танцует", состоящая из четырех новелл. Четвертое место заняла спортивная драма "В потоке трех стихий" с Александром Головиным в главной роли.

На третьей строчке расположилась сказка "Королевство полной луны", снятая Уэсом Андерсеном. Серебро досталось мультфильму Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". На вершине рейтинга – комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".

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