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17 июля, 13:45

Культура

"Сити": картины Марка Шагала в Третьяковской галерее на Крымском валу

"Сити": картины Марка Шагала в Третьяковской галерее на Крымском валу

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Команда проекта "Сити" составила подборку из картин Марка Шагала, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на Крымском валу. Одно из знаковых полотен – "Над городом", на которой изображена пара в небе, прообразами которой выступил сам автор картины и его жена Белла.

На выставке можно также увидеть панно для Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ). Художник вписал в композицию панно не только основателей театра, но и себя, разноцветных коз и имена всей своей родни из Витебска и Лиозно.

Подробнее – в программе "Сити".

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