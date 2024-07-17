"Сити": картины Марка Шагала в Третьяковской галерее на Крымском валу

Команда проекта "Сити" составила подборку из картин Марка Шагала, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на Крымском валу. Одно из знаковых полотен – "Над городом", на которой изображена пара в небе, прообразами которой выступил сам автор картины и его жена Белла.



На выставке можно также увидеть панно для Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ). Художник вписал в композицию панно не только основателей театра, но и себя, разноцветных коз и имена всей своей родни из Витебска и Лиозно.

Подробнее – в программе "Сити".

