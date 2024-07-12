"Сити": подборка кинопоказов в Москве в июле

Команда проекта "Сити" подготовила подборку кинопоказов в июле. Так, в прокат вышла картина "Культурная комедия" с Алексеем Чадовым в главной роли, который играет молодого пермского госслужащего. Кроме того, можно посмотреть семейную комедию "Не одна дома" с блогером и певицей Миланой Хаметовой.

Тем временем в уличном кинотеатре в "Три вокзала. Депо" 12 июля покажут фильм "Артур, ты король", а на ВДНХ – российский хоррор "Отражение тьмы". Подробнее – в программе "Сити".