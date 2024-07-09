"Сити": подборка развлекательных концертов июля

Проект "Сити" составил для москвичей подборку концертов, которые можно посетить в Москве в июле. Например, в рамках "Киноконцерта" в Зеленом театре на ВДНХ 13 июля выступят такие звезды, как Гоша Куценко, Сергей Безруков, Настасья Самбурская, Нонна Гришаева, Кристина Бабушкина и другие. Они исполнят песни из популярных отечественных кинолент.

Между тем в пятницу, 19 июля, в рамках фестиваля "Саммер Саунд" на дизайн-заводе выступит Лолита. В субботу, 20 июля, в "Лужниках" пройдет концерт "Руки вверх".

Там же 27 июля выступит Леонид Агутин. Он исполнит все свои самые прослушиваемые треки: "Я буду всегда с тобой", "Королева", "На сиреневой луне" и "Оле-оле".

Подробнее – в программе "Сити".