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09 июля, 13:45

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"Сити": подборка развлекательных концертов июля

"Сити": подборка развлекательных концертов июля

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Проект "Сити" составил для москвичей подборку концертов, которые можно посетить в Москве в июле. Например, в рамках "Киноконцерта" в Зеленом театре на ВДНХ 13 июля выступят такие звезды, как Гоша Куценко, Сергей Безруков, Настасья Самбурская, Нонна Гришаева, Кристина Бабушкина и другие. Они исполнят песни из популярных отечественных кинолент.

Между тем в пятницу, 19 июля, в рамках фестиваля "Саммер Саунд" на дизайн-заводе выступит Лолита. В субботу, 20 июля, в "Лужниках" пройдет концерт "Руки вверх".

Там же 27 июля выступит Леонид Агутин. Он исполнит все свои самые прослушиваемые треки: "Я буду всегда с тобой", "Королева", "На сиреневой луне" и "Оле-оле".

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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